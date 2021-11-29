睿生光電(6861)及凱銳光電(2255)將於11月30日上興櫃掛牌，截至11月26日止，當年度累計興櫃掛牌公司為67家。

由元大證券及福邦證券推薦的睿生光電成立於108年4月，主要產品為X光平板感測器，董事長為楊柱祥，總經理為李志聖，目前股本為3.49億元，110年上半年稅後盈餘為9756萬元，每股盈餘為3.15元；累計前10月合併營收為16.04億元，年減19.03%。

由台新證券及康和證券推薦的凱銳光電成立於93年8月，主要業務為高附加價值車用多媒體影音/人機介面系統及周邊配件之設計、製造、銷售，董事長為林傳凱，總經理為蔡仁晃，目前股本為4億元，110年稅後盈餘為1270萬元，每股盈餘為0.42元；累計前10月合併營收為22.58億元，年成長91.1%。

截至11月26日止，興櫃股票已櫃檯買賣家數為294家(包含外國公司5家)；當年度累計興櫃掛牌公司為67家；目前已受理尚未櫃檯買賣家數有一般板4家及戰略新板1家；當年度累計受理櫃檯買賣家數為一般板62家及戰略新板6家，90至109年度累計申請計1719家。