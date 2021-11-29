陳姓男子日前在北市夜店消費時，趁1名女子到廁所清理鞋子機會，性侵得逞，被害女子報警提告，臺北地檢署調查時，陳男辯稱是對方硬要跟他嘿咻，他因有女友而婉拒，但檢方因被害人下體採集到陳男DNA，不採信陳男說詞，29日依強制性交罪起訴陳男。

檢警調查，陳男今年4月到北市中山區某夜店參加友人慶生會，和被害人是首次見面，當天晚間，被害人因鞋子被飲料弄髒，獨自到廁所清理，陳男尾隨進入廁所，向被害人佯稱可進到隔間清洗，被害人進入隔間後，隨即遭陳男壓制性侵。

被害人掙脫後，還來不及穿上內褲、鞋子就衝出廁所，向友人哭訴「被強暴了」，友人因見她歇斯底里，且身上錢包不見了，一開始幫忙叫計程車並付錢送她回家。但被害人情緒失控，友人協助她到警局報案。

檢警調查時，陳男否認性侵，辯稱當時對方在廁所內一直想跟他發生關係，還拉著他的衣服不放手，他想到自己是有女友的人，所以堅決甩開，連衣服都被對方撕破。

檢警依據驗傷單，發現被害人下體和內褲都驗出陳男的DNA。檢方認為，陳男否認性侵犯行，惡性重大，依法提起公訴。