全球景氣2022年展望佳，多頭行情可期！國際貨幣基金組織（IMF）估2022年全球經濟成長可達4.9％，高於歷年平均的3％，儘管疫情反覆爆發，但全球經濟仍持續復甦。中信投信29日指出，景氣佳、升息呼聲高，在此環境下營收屢創新高的科技股最為看好，然而，2022年市場仍充滿不確定性，以科技股、科技高收債、科技投等債採多重資產策略配置才是上策。

中信投信指出，美國聯準會發表結果對於縮減購債聲明符合各界預期後，加上企業財報和經濟數據優於預期，激勵美股四大指數近期再創新高，同時推升各地行情，在財報加持、景氣復甦下，多頭走勢可望延續上攻。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，多頭來臨時，若採多重配置，可同時將「成長」與「息收」掌握在手。布局主流前瞻趨勢「科技股」，可緊抓爆發成長潛力，而「科技高收債」具有高息收可兼顧收益，增添息收力，另外，在波動的市場中搭配「科技投等債」可降低波動，增加續航力。

楊士醇表示，新一波科技股面貌已與傳統科技股迥異。雲端運算、人工智慧、物聯網、5G、數位轉型等已成主流，各項趨勢加速創新下，帶動越來越多的科技獨角獸崛起。較為市場熟知例如訂房平台Airbnb、叫車平台Grab，就以其新技術、新營運模式快速竄起，威脅舊產業龍頭的地位；各領域具破壞性創新力道的獨角獸正全面成長，根據CB Insight，2011年全球符合獨角獸定義的新創僅一家，2021年則百花齊放高達729間，科技制霸市場的力道表露無遺。

中信投信建議，科技股成長潛力十足，但建議以多重資產方式布局，在科技股面臨波動時，科技高收債因擁有較高息收及低違約率優勢，可抵禦升息所帶來之影響，整體投組波動度可大幅降低，打造高成長與高息收之投組。

中信投信指出，該基金由中信投信攜手專業顧問團隊盧米斯賽勒斯合作，先由上而下評估景氣循環信號決定股債配置比重，再由下而上嚴選獲利成長性高的標的，並由盧米斯賽勒斯內部獨家信用分數選債，且滾動檢視投資組合、投資風險，為投資人把關，在最穩健的情況下追求更亮眼的報酬。