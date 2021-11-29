國民黨副主席連勝文宣講四大公投，現場民眾坐無虛席。（程炳璋攝）

年底1218四大公投在即，藍綠對決態勢越發劍拔弩張，國民黨副主席連勝文29日到台南市北區長榮新城社區，宣講國民黨針對4大公投議題，提到即將展開的海峽論壇，可恢復兩岸交流，緩解近來的兩岸衝突。

連勝文29日在長榮新城宣講國民黨對「重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選與珍愛藻礁」4大公投議題的同意態度，針對12月即將開啟的海峽論壇，他表達現階段任何形式的兩岸對談交流，可解決彼此誤解的狀況，「總比不來往的好」。

兩岸因為新冠肺炎疫情，幾乎停滯交流長達2年，連勝文提到，民間舉辦的海峽論壇可某種程度取代政府的不作為，尤其在民進黨政府刻意挑動衝突下，兩岸即使用視訊交流，都能幫助緩和衝突，促進必要了解。

針對四大公投議題，連勝文認為民進黨會全面發動公投戰，主要是怕公投若輸，會引起骨牌效應，一路輸到2024年。

他首先提到反萊豬進口，批評民進黨將美國不要的東西，通通進口，說為了台美關係，卻連何時能與美國簽訂貿易協定、何時加入美國為首的經貿組織都無法定出時程，根本是欺騙人民。

連勝文舉出民進黨大老林義雄過去曾為了訴求舉辦公投，在國民黨中央黨部遊行繞圈，當時父親連戰就是國民黨主席，還邀請林義雄進黨部討論，如今公投綁大選是實現民主的方式，為什麼要脫鉤？

提到能源問題，針對黃士修批評新北市長侯友宜反核四態度將令國民黨主張全線潰堤，連勝文認為侯友宜主張並沒錯，如果公投同意過關，未來需確保安全才能運轉。強調這是關民生經濟的重要議題，而非政治意識形態鬥爭。