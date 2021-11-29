台灣運彩xT1聯盟桃園雲豹職業籃球隊2021-22年度主場年度季票，將在12月3日中午12點於FamiTicket全網購票系統全面開賣，推出「豹炸區」、「豹瘋區」、及「豹哥應援區」等多種席次，季票組合也加碼贈送頂級鋁合金行李箱、球隊專屬特製雨傘及風衣外套等，折數36折至58折不等。

此外，球團更特別打造超神秘2樓獨立VIP包廂空間，可一次容納8-18人，獨享高規服務空間，體驗超值觀賽品質，眾多優惠方案供球迷選擇。

桃園雲豹元年賽季主場開幕週為12月25及26日連續兩天，在中原大學體育館展開聖誕大戰，購買季票的民眾可觀看全15場主場賽事，季票種類分為售價31800元的「豹炸A區」、24800元的「豹炸B區」、18900元的「豹瘋B區」、11900元的「豹瘋C區」，以及8900元的「豹哥應援區」。

其中最豪華兼優惠的季票組合「豹炸A區」，內容包含季票限定的紳士豹鋁合金行李箱、紳士豹雨傘、豹哥風衣外套、雲豹潮版電繡球衣、專業豹迷老帽等多項好禮，總價值超過45000元，折扣後平均一場只需花665元 (原1600元)，即可享受到場邊座位區的觀賽體驗，更能近距離觀賞3位前NBA球員歐頓、威廉斯與戴維斯(Daniel Orton、Troy Williams、Deyonta Davis)在場上的英姿。

球團也祭出2樓VIP包廂的季票方案，共有12間「18人大豹廂」及5間「8人小豹廂」，以全新客製化訂做的獨立空間，讓球迷盡情享受比賽之餘，還能在每場賽事中享用精緻餐點飲料，季票超值加贈雲豹潮版電繡球衣、豹迷加油小毛巾、雲豹LOGO潮T等好禮。購買「豹炸A、B區」者能與「電豹女」近距離互動，而VIP包廂更有「電豹女」貼心服務送餐，希望吸引支持桃園雲豹的球迷們成群結伴進場支持球隊。

欲購買季票的球迷，12月3日中午12點起可至FamiTicket全網購票系統購票，而單場門票將於12月13日正式開賣，各區票價1,600元到400元不等，其中更開放身心障礙人士專屬的「愛的豹豹區」票價50元，期待球迷能夠為喜愛的球員加油喝采，親臨現場感受熱血球賽氛圍，一同見證桃園雲豹隊史元年賽事。