受到南非又傳出新變種病毒Nu影響，美股拉回、加上月底結帳，台股26日重挫，投信認為，第四季仍以庫存調整為主，股價已反映先前第三季財報，受到疫情變化影響，目前高價股拉回整理，調整選股往價值型或高股息股為主，短線雖整理，仍看好明年上半年行情，建議拉回可找買點。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，對於新變種病毒，倫敦帝國學院病毒學家分析，此病毒更兇猛勝過先前Delta也造成市場擔憂，台股剛好遇逢法人月底結算、年度作帳，三大法人等於現貨市場多站在賣方，包括高本益比、炒題材股與漲多的航運類等，多拉回下跌整理。

周書玄認為，台股與美國股市相關性仍強，雖然短線因南非病毒疫情再起干擾，全球股市將拉回修正，但台灣半導體、電子上游、電動汽車等類股明年仍看好，中長期看多方向不變，有機會於整理後重新反彈，建議拉回可尋找買點、逢低加碼。

目前台灣經濟基本面表現穩健，通膨快速升溫影響，加上美國總統拜登欲維持明年期中選舉的執政黨優勢，希望將美元維持在高位水準，一方面抑制通膨、一方面也利於進口原物料等價格掌控，對於新興市場來說，利用升息跟上抗通膨腳步，已是大勢所趨，也望跟著美國腳步持續做多。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，目前看好的主流仍不變，包括高速運算、5G、人工智慧（AI）、物聯網（IOT）、車用電子零組件等。傳產看好電動汽車、航運、運動休閒等，先前看多的疫後復甦概念股，已有一波漲幅，受這新一波南非的變種病毒影響，短線會稍微休息，看全球後續疫情的製藥與病毒擴散狀況而定。

富蘭克林華美投信建議，不妨趁這個拉回整理，將手中持股汰弱留強，以電子類中上游為主、傳產類股如航運、電動汽車與休閒類股等為輔，趁低檔拉回，逢低布局明年趨勢可望有表現的績優股，預計上半年台股持續看多。