工研院抓住科技與運動結合的趨勢，結合「虛擬實境」技術與健身運動，分別與寶成國際集團旗下的運動服務平台YYsports和救國團合作，在健身場域導入「智慧棒球訓練系統」與「互動騎訓技術」，為國人運動增添樂趣外，也希望以創新應用帶動科技產業跨運用，及引導運動產業快速發展，用從並帶動新一波的活力健身潮。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，根據研究機構Allied Market Research統計，全球運動科技產值從2018年的56億美元，成長到2024年的150億美元，成長力道強勁。工研院看到運動科技發展的前景與趨勢積極投入研發，並期後續與新創業者共創虛實融合運動新興服務系統為產業注入成長新動能。本次協助業者導入之「智慧棒球訓練系統」，經由緊密整合運動領域知識與人工智慧物聯網科技，透過360度沉浸式虛擬場景，以實際比賽的氛圍，結合人體姿態深度攝影技術，來即時提供揮棒姿勢調整資訊。而「互動騎訓技術」則是以4D環景技術融入騎踏運動中，藉由模擬不同的景觀，讓體驗者可以及時更換到日月潭環湖、或綠意盎然的森林公園騎行等。

寶勝國際公司寶悍運動平台健康發展科總監詹舜任指出，YYsports2020年來臺成立首家大型運動服務體驗店YYsports選擇落腳新竹，主要整合集團經營多年的在地運動賽事與竹科園區運動圈，企業會員涵蓋知名半導體大廠等，並專為工研院營運運動館，此次導入工研院研發的運動科技創新，可以說是將健身、娛樂及科技完美的結合，將吸引久坐辦公室的上班族來體驗新的運動模式，擺脫枯燥乏味的健身模式，享受工研院更細緻的服務科技。

救國團大安運動中心執行長余果萍則說明，救國團目前已受理各縣市委託經營多座國民運動中心，打造結合運動、醫療與科技的新時代運動場館勢在必行，此次與具有國際級研發水準的工研院攜手，導入科技化服務與新體驗，像是沉浸式打擊棒球訓練與虛擬騎乘的技術，將單純的健身運動，多了動力與樂趣，也是運動場館經營結合科技發展模式讓全民愛上運動的新里程碑。

科技在全球運動產業中的應用逐漸擴大，多元運動服務與創新商業模式，也讓大眾有更多選擇，工研院瞄準運動科技商機，與廠商攜手合作，協助大眾找到最適合自己的健身方式，同時也引領臺灣的運動產業進入虛實結合的新未來。