資策會產業情報研究所（MIC）調查指出，超過七成網友曾觀看商品直播，愛用前五大商品直播平台依序為「Facebook（36.9％）」、「YouTube（34.8％）」、「蝦皮直播（22.8％）」、「Line直播（15.3％）」與「IG直播（10.5％）」。資深產業分析師張筱祺表示，各年齡層都以Facebook與YouTube為最主要觀看管道，其他三個平台偏好則有年齡層的差異，品牌與零售業者應先掌握精確的客群年齡偏好，才能精準鎖定直播受眾。

MIC調查指出，18～24歲族群超過30％觀看蝦皮直播，50歲以上族群比例小於20％；18～24歲族群超過20％觀看IG直播，35歲以上族群比例小於6％；Line直播在55歲以上族群觀看比例超過20％。

觀察前十大吸睛的直播內容類型，發現最多網友還是偏好「餐廳美食」類，其次依序為「金融理財」、「3C家電」、「旅遊行程/飯店/機票」、「日常用品」、「特賣會/廠拍資訊」、「服飾配件/鞋包」、「生鮮蔬果/海產」、「進修成長」與「美妝保養」。

張筱祺表示，可觀察到「金融理財」與「旅遊行程/飯店/機票」排名發生反轉，金融理財從2020年第四名直升第二名，「旅遊行程/飯店/機票」則從第二名下降為第四名，不僅反映出2021年網友關注焦點的轉變、理財投資風氣興盛，更顯示網友期待透過直播獲取即時性與互動性更高的資訊。

曾觀看直播的網友中，有26.4％願意下單，相較2020年22％有所提升，顯示直播對於促進下單的成效逐漸顯現。MIC調查顯示，提升下單意願的前五名因素，分別為「價格夠優惠（57.9％）」、「商品符合需求（53.1％）」、「直播主講解仔細（25.1％）」、「直播主中肯誠實（23.6％）」與「過程有互動（11.8％）」。從排名與比例來看，商品本身仍是下單與否的重點，其次為直播主影響，最後才是節目設計環節。

可觀察到第五名的「直播過程互動」較2020年排名有所提升，反映出互動元素如抽獎、遊戲、回答問題等手段仍有助於提升下單意願，建議直播節目設計者可思考規劃。

觀測網友加入FB社團或Line群組類型，最大宗仍為「購物資訊」，其次依序為「美食/料理」、「金融理財」、「影視娛樂」與「健康保健」。MIC指出，可觀察到18～34歲族群更偏好加入「遊戲/動漫畫」社團/群組、20～29歲族群更偏好加入「教育學習」社團/群組。

而針對社群團購，可發現「Line團購群組（30.9％）」已連續兩年蟬聯寶座，甚至超越實體團購，「Facebook購物社團」也有22％，張筱祺指出，Line已成為最重要的社群購物平台，建議未來零售業者可藉由半封閉的群組特性，經營屬性相近、黏著度高的團購客群。