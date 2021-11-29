第一財經報導，已於數月前被有關方面帶走調查的光大證券前董事長薛峰，核心事由可能涉及此前沸沸揚揚的明星跨國並購案—暴風集團收購英國體育版權公司MPS（MP&Silva Holding S.A）事件。

報導稱，MPS項目在2019年2月爆出風險，兩個月後，薛峰辭去光大證券董事長，此後有關薛峰的最新情況未見諸報端。知情人士透露，薛峰辭職後一直抱病協助調查MPS事件。MPS收購事件另一關鍵主角，暴風集團實際控制人馮鑫，兩年半前即已被公案機關採取強制措施。

由馮鑫主導的MPS收購案，讓僅為配角的光大證券承受了近人民幣（下同）50億元的風險部位。截至目前，光大證券為MPS收購案合計計提的預計負債已達45.52億元。

令體育界和資本界震驚的MPS收購案件，肇始於2016年5月。彼時，光大證券子公司光大資本，與暴風集團共同設立SPV（特殊目的事業體）—上海浸鑫投資諮詢合夥企業，以2.6億元撬動52億元資金，收購了境外體育傳媒公司MPS的65％股權。

這52億元收購總金額，是一個結構化的資金組合。根據光大證券此前披露的資訊，光大浸鑫共募集資金52億元，其中優先順序出資32億元、中間級出資（即夾層資金）10億元、後級出資10億元。報導稱，中間級出資10億元主要由馮鑫負責募集。馮鑫出事，可能事關向光大證券相關人士行賄行為。