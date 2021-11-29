財政部將率土銀為首的大型行庫進軍地上權房貸。對此財長蘇建榮在29日財委會上備詢時指出，先前財政部有注意到購屋者對地上權房貸取得不易的問題，因此已經召公股行庫一起討論，目前已有土銀出面承作地上權房貸業務，其他的行庫也將加入承作陣容。

民進黨籍召委鍾佳濱高度關注地上權房貸問題。他在質詢時指出，現在國產署標售土地大多已走地上權標售路線，但地上權的房貸卻未跟進這個趨勢，地上權不動產的購屋者在房貸上經常求貸無門，對此蘇建榮在答詢時作出上述回應。

對此鍾佳濱進而要求，除了受理一般民眾的地上權房貸之外，也應進而受理地上權的整批性分戶房貸，，尤其是社會住宅的地上權整批性分戶房貸。蘇建榮在答詢時也指出，會請各大行庫進行相關研議。

雖然現在絕大多數的社會住宅都是採取「只租不售」的方案，例如六都目前的社會住宅幾乎清一色的都是採取只租不售，但仍有其他縣市少數的個案除了出租之外，也有採取出售社會住宅的方案並行，在財政部指示下，行庫也將研究相關可行性。