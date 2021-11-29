交通部長王國材日前為基隆捷運，赴台北市政府與市長柯文哲會面，王國材29日爆料，柯文哲在會中說「我做事都不政治」，他馬上表達完全不同意。柯對此僅以笑聲帶過，未正面回應。市府發言人陳智菡則表示，對王國材言論予以尊重。

柯文哲今早出席台北捷運互助教保服務中心揭牌典禮，對於王國材爆料，他僅乾笑3聲，沒有正面回應。

陳智菡對此說，柯文哲在當天會議中，針對基隆捷運整體興建、國土規畫討論如合能更福國利民發展，內容都非常清楚，對於王國材這樣的發言，市府予以尊重。