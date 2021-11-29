國際人權委員會今舉辦2021國際人權日紀念活動「台灣人權PLUS＋」，並宣示將規劃為期一個月的系列紀念活動，人權會主委陳菊強調，12月10日是國際人權日，人權會主要促進、保障人權，並運用柔性積極力量，結合民間與行政部門，讓人權不斷進步，強調今天不努力，明天會失去。

人權會指出，今年國際人權日規劃為期一個月的系列紀念活動，首先展開是30日的外籍漁工人權專案報告發表會，12月也將陸續舉辦「話影像人權－我們的人權影展」、「跨越國界的人權火炬海報展」、「2021台灣人權與企業行動論壇」、「以色列猶太大屠殺專題攝影展」以及「教科書轉型正義內容分析研討會」等。

陳菊表示，這次國際人權日紀念活動的主題是「台灣人權PLUS＋」，希望人權會在人權工作上不斷精進、努力，最主要工作項目是要促進保障人權，更重要的是必須了解與合作，運用比較柔性、積極的力量，結合民間及政府行政部門，共同讓人權不斷改善、進步。

陳菊指出，在2021年國際人權日，希望台灣人權能不斷前進，雃透過這次的系列活動，不只在政府機關活動，還有企業對話，讓台灣在追求經濟發展的同時，一定要兼顧民主人權，還有環境、社會與企業治理精神（ESG），強化台灣企業在國際競爭的基本條件與優勢。

她說，人權會將透過影像、海報等所有媒體素材展示，跟國際特赦組織、民間NGO團體、各國政府與人權機構合作，喚起社會大眾對國內外人權議題不斷的關心、思考與反省。

陳菊強調，政府的努力及民間夥伴長期倡議、監督，在台灣普世人權價值已經一天比一天落地深耕，人權會跟大家一起努力，用堅定的信念、更積極行動讓台灣人權不斷向前，今天不努力，明天可能會失去，呼籲大家一起守護人權。