高雄輕軌列車又遭擦撞！1名女騎士今（29）日中午12時37分許，行經凱旋和二聖路口時，未注意當時輕軌列車經過，機車和列車擦撞，因狀況發生突然，司機員急踩煞車，所幸車上3乘客僅受虛驚，女騎士也未受傷，列車前方車頭飾板擦損，當下停駛約15分鐘後，自行移動回機廠檢修，正線已恢復營運行駛。

高雄捷運公司表示，該起意外發生在今午12時37分許，輕軌列車當時從C37輕軌機廠站下行往C36凱旋二聖站方向行駛時，於二聖路口遭1名女騎士的機車擦撞，車上當時有3名乘客，列車緊急停駛，所幸乘客和騎士均未受傷，後續清車後已請旅客前往其他車站或改搭其他交通工具。

初步判斷是女騎士未遵守交通號誌違規右轉，輕軌列車前方車頭飾板擦傷，事故列車已於12時57分許自力移動回機廠檢修，正線恢復正常營運。肇事責任由警方調查中，若確定肇事責任在女騎士，高捷將會進行求償。

高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。