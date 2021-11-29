《北京青年報》旗下「北京頭條」報導，曾開啓試睡直播的蘇州凶宅終於賣出去了！11月28日10時至29日10時，該房產降價後開啓第二次拍賣。經過16次延時後，最終以128.5萬（人民幣，下同）成交。

凶宅法拍前，9日曾進行24小時試睡直播，因話題性十足，吸引4萬人圍觀，但無一人出價競拍。

據江蘇省蘇州市吳中區法院的法官介紹，所謂凶宅，按照傳統觀念來說是指發生過非正常死亡事件的房屋，具體到這次拍賣的房屋，是因為房主生前賭博欠下了一些債務，最後選擇在自己的房子中輕生，「作為其遺產的一部分，該房屋由房主的妻子和小孩繼承，目前也仍在正常居住中。」

法官表示，後來債主告上法院，要求繼承人在繼承遺產的範圍內承擔責任，判決生效後案件進入執行程序，這處房產作為遺產中重要的部分進行拍賣。

而「凶宅試睡」直播的目的是為了營造「凶宅不凶」的氛圍。該房屋設置的起拍價為120萬，相當於市場價的三分之二。

司法拍賣平台的拍賣公告顯示，這處位於蘇州吳江區的房產建築面積為82.58㎡，第一次拍賣的「起拍價120萬元，保證金24萬元，增價幅度6000元。」整個拍賣過程有414人設置提醒，5.2萬次圍觀，卻始終無人報名參拍。

對於流拍的原因，法院工作人員表示，除了大家對「凶宅」心存顧忌之外，可能是價格方面也沒有達到預期。「有的法院在處置『凶宅』時打折力度很大，而我們這次只是按照正常的拍賣流程進行打折。」

報導稱，2021年11月28日10時至11月29日10時止又啟動了第二次拍賣。起拍價降為96萬元，保證金19萬元，加價幅度5000元。28日當天已有5人報名，5萬餘次圍觀，卻始終無人出價。

今天（29日）9時25分起，終於有人開始出價，報名人數也逐漸增加至12人。當到達截止時間10時，競拍價達到了120萬，與第一次拍賣時的起拍價一致。

然而，拍賣並沒有就此結束，仍有人不斷出價。由於本次拍賣活動設置延時出價功能，在拍賣活動結束前五分鐘內無人出價的，最後出價即為成交價；有出價的，競價時間自該出價時點順延5分鐘。經過16次延時後，最終以128.5萬成交。

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