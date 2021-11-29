捐血率全球第一，蔡英文呼籲傳遞愛心，號召更多人加入。（圖／總統府提供）

台灣捐血率全球第一，蔡英文總統今天表示，台灣血液基金會已和臉書合作，透過「Facebook捐血情報站」服務，讓民眾了解血液短缺的情況，以及可以去哪裡捐血。成為東亞第一個使用「捐血情報站」服務的國家，呼籲大家傳遞愛心，號召更多人加入捐血的行列，讓「善的循環」不斷擴散，幫助更多需要的人。

蔡英文總統今天上午接見「109年度績優捐血人代表」，感謝他們長期奉獻熱血，拯救他人的性命，即使在疫情期間，大家還是持續走進捐血站、捐血車，挽起袖子做愛心，讓台灣的捐血率去年依然是世界第一。

她列舉現場績優的捐血人的事蹟，晉弘實業董事長李正峰除了自己捐血，也用公假鼓勵員工響應捐血；曾冠文老師、伊永傑老師、劉駿耀教官，都持續在校園宣揚理念，讓學生了解捐血救人的重要性。還有洪惠玲護理官、梁惠娟護理師，都是從學生時代，就開始捐血做愛心，進入職場後，更是了解醫療現場的需求，持續挽袖捐血。

蔡英文表示，大家的熱血精神、傳遞的愛心，為社會帶來更多的溫暖和希望，她再次感謝他們的付出。也特別感謝台灣血液基金會侯勝茂董事長、魏昇堂執行長及團隊夥伴，多年來為了打造健全、高效能的血液捐供系統，做了許多的努力。

她說，從去年開始，台灣血液基金會和LINE合作，打造全球獨創的LINE FRIENDS主題捐血車，吸引更多的民眾一起來捐血。台灣血液基金會也和臉書合作，透過「Facebook捐血情報站」服務，讓民眾了解血液短缺的情況，以及可以去哪裡捐血。

蔡英文強調，台灣是東亞第一個使用這樣「捐血情報站」服務的國家，讓全國的血液捐供能夠更均衡，她認為這是很聰明的做法，並謝謝大家的付出，「大家都辛苦了」。她請大家持續傳遞愛心，號召更多人加入捐血的行列，讓「善的循環」不斷擴散，幫助更多需要的人。