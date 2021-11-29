美國明年起確定將對來自歐盟的部分鋼、鋁取消25%、10%關稅，以美國為主要市場的大成鋼(2027)看好公司不鏽鋼、鋁捲板事業發展持續正向，受此政策影響程度有限，

美國將自明年起針對歐盟進口，一定額度內的鋼、鋁材取消25%、10%關稅；據外電指出，美國擬將根據歐盟27個成員國，過去就54種不同鋼品、16種不同鋁產品的歷史出口量，評估未來的限定配額。

大成鋼表示，無論是歐洲、美國，目前兩地鋼鋁需求均相當吃緊，都需仰賴進口，加上美國要求所有從歐洲進口到美國的產品，必須完全在歐洲製造，因此就算放寬條件，預期實際進口量有限，對美國市場影響也有限。

今年全球不鏽鋼價以及鋁價持續上漲。公司指出，美國、歐洲分別為全球第一、第二鋼價高價地區，尤其歐盟業者也拉高產品報價，以獲取更多利潤，因此判斷歐盟廠商銷往美國的鋼材，價格應不至於太低。

另一方面，公司過去即有25%不鏽鋼從歐洲進口，隨著進貨成本有望降低，有助明年起不鏽鋼事業毛利率表現。

大成鋼指出，在232條款以前，公司約有25%不鏽鋼來自歐洲，隨著未來關稅取消，採購成本有機會降低，有助支撐未來不鏽鋼產品毛利率表現。目前大成鋼不鏽鋼產品毛利率逾3成，法人預估，未來有望保持在25%以上。

在鋁捲板方面，美國去年開始對18國進口鋁捲板課徵反傾銷稅，每年預估出現50萬噸供需缺口，市場也持續供不應求，大成鋼明年鋁捲板月產量自目前的1.3萬噸提升至1.8萬噸，增加約38.5%，預計2023年將再增加1.3萬噸，加上海外擴充的料源，屆時每月可望供應4萬噸鋁捲板，也將持續挹注業績未來業績動能並提高市占率。