黃姓男大生攜帶仿真瓦斯玩具槍到台南市某私立大學課堂旁聽，同學發現通報教官，事後教官向警方報案，黃男到案後主動交出2把玩具槍，被依違反社會秩序維護法移送台南地方法院裁罰。儘管2槍送驗均無殺傷力，但法官仍以黃男沒有正當理由攜帶類似真槍的玩具槍，有危害安全之虞，裁罰8000元，此案仍可抗告。

裁定指出，今年10月26日下午4點多，黃男攜帶類似真槍的玩具槍前往台南市某私立大學課堂旁聽，造成校園內學生恐慌，經學生將此事通報校方教官後，教官於10月29日前往轄區派出所報案。

警方同一天通知黃男到案後，對方坦承犯行，並主動交付2把仿真玩具槍，含彈匣2個及BB彈17顆，訊後依違反社維法移送台南地院簡易庭審理。

扣案的瓦斯槍經台南市警察局氣體動力式槍枝動能測試結果，1把無法發射5.5mm鐵珠BB彈，另1把雖可發射5.5mm鐵珠BB彈，但2把槍都無法貫穿監測板（單位面積動能未超過16焦耳／平方公分），並無殺傷力。

法官認為，黃男持類似真槍的玩具槍，外觀與真槍無異，試射結果雖都沒有穿透鋁板，但其中1把槍枝已足以使鋁板凹陷；同時，此案查獲當時，並非特定室內靶場或戶外練習場的營業時間及地點，黃男持有類似真槍的瓦斯槍2把，顯然有危害公共安全之虞。

法官審酌，黃男目前大學在學中，他攜帶仿真玩具槍的行為，對社會造成潛在危害，有危害安全之虞，但念在沒有其他非法用途，且行為後坦承等態度，裁罰8000元。