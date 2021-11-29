由於內蒙古呼倫貝爾市傳出新冠疫情，今天（11月29日）內蒙古自治區文化和旅遊廳發佈關於暫停跨省團隊旅遊活動的通知，即日起立即暫停進出內蒙古的團隊旅遊及「機票＋酒店」業務；已出發的旅遊團隊，必須暫停在當地的旅遊活動，配合做好相關疫情排查工作。

11月28日，滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈公告：滿洲里市東山街道調整為高風險地區，滿洲里市南區街道調整為中風險地區。按照文化和旅遊部辦公廳《關於積極應對新冠肺炎疫情進一步加強跨省旅遊管理工作的通知》（文旅發電〔2021〕214號）和自治區文化和旅遊廳《關於印發《內蒙古自治區文化和旅遊行業疫情防控工作方案》的通知》（內文旅辦字〔2021〕287號）、《關於進一步做好文化和旅遊行業冬季疫情防控工作的通知》（內文旅辦字〔2021〕298號）等文件要求，現就暫停跨省團隊旅遊活動有關事項通知如下：

一、即日起，立即暫停進出內蒙古的團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。請迅速通知轄區各旅行社、旅遊企業立即暫停跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，不組團前往其他省（區、市）旅遊，不承接其他省（區、市）來區旅遊團隊，不組織中高風險地區遊客外出旅遊。

二、已出發的旅遊團隊，必須暫停在當地的旅遊活動，配合做好相關疫情排查工作，嚴格落實當地在交通、住宿、餐飲等方面的防控要求。未出發的旅遊團隊必須立即取消或更改旅遊行程。

三、內蒙古自治區行政區域內無中高風險地區後，可恢復旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

四、依法妥善處理遊客行程調整和退團退費，如旅行社對退費故意拖延、推諉、扯皮、效率低下等原因發生投訴的，依法從嚴做出處理。

各地要深刻認識此項工作的重要性，牢固樹立「人民至上、生命至上」理念，進一步從嚴從緊、抓細抓實內蒙古文化和旅遊系統新冠肺炎疫情防控工作，防止疫情擴散蔓延。