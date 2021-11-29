以短影音起家的抖音、快手成功收穫海量的用戶，平台不止有分享生活的vlog，也有不少優質短劇受到追捧。繼快手之後，近日抖音0也宣佈開始測試短劇付費模式。據了解，抖音短劇的付費模式與付費小說類似，是按集數進行付費，每集最低1元人民幣起，付費後可重複觀看，且無時間限制，並支持一次性付費解鎖全劇，還可給予較大折扣優惠。

值得注意的是，根據Tech星球報導，大陸「愛優騰」（愛奇藝、優酷視頻、騰訊視頻）等3大線上影音平台把內容當商品，「抖快」則是把內容當通路，雖然不同的發展模式會形成差異化競爭，而當影音之間的定義變得模糊之後，「抖快優愛騰」也將處於同一賽道上博弈。

觀察2019年大陸短影音用戶使用時長首次超過長影音，短劇作為一種娛樂方式，將對長影音的使用時長進一步瓜分，加上「短影音＋短劇」的雙引擎模式，以及抖音快手探索的付費場景，勢必會對「愛優騰」產生不小的壓力和挑戰。