香港娛樂圈數十年來發展有成，各領域都培養出一代又一代的巨星，但這數十年來，「四大天王」這塊招牌屹立不搖，劉德華、張學友、郭富城、黎明仍在演藝圈發光發熱，許多人好奇4人私下是朋友？還是王不見王？多年後歌神張學友終於鬆口，坦言跟劉德華之間「存在著一些隔閡」。

「四大天王」堪稱香港演藝圈的傳奇，而90年代的香港娛樂圈，基本上可說是劉德華跟張學友兩人的天下，雖然風格特色各異，但發展的領域高度重疊，也因此兩人不免被拿來比較，想知道究竟是誰高誰低，而面對外界這樣的期待，兩位天王也有所覺察，但很少在公開的場合談論這個問題。

張學友被封為「歌神」，在歌唱領域受到壓倒性的肯定，不斷打破歌壇紀錄，甚至在歐美歌壇都留下了成績，而同時作為一個演員，他也演出過許多經典作品，也有主演的時候，演技備受肯定；而劉德華雖然歌唱方面沒有張學友的天賦異稟，可深情的唱腔也很受到歡迎，在戲劇領域則是發展得比張學友來得好，加上數十年來潔身自愛所塑造的正面形象，讓劉德華至今仍對演藝圈有著強大影響力。

多年過去，張學友難得上節目，曾被問到與劉德華之間的關係，是合作多還是競爭多？張學友坦言彼此是競爭的朋友，合作是完全OK的，只是「在電影上，他永遠是主角，大部分時間，有他在我只是配角！」，兩人之間關係沒問題，難應付的是外界或媒體的聲音，會塑造出他們彼此對立的感覺，張學友認為因此使得彼此之間會有些隔閡存在，笑稱也可能是性格上的問題。

而劉德華則曾公開表示，自己很介意眾人對他在歌唱方面的看法，笑稱就是沒能放下身段去請教張學友，所以現在歌唱方面還不是很完美，足見兩人在各領域發揮所長，地位與實力不分軒輊。