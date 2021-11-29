畢書盡（Bii）27日舉辦「RETURN TO Bii畢書盡」粉絲見面會，除了獻唱〈We Are In Heaven〉等多首新歌，Bii也和許久不見的粉絲們玩遊戲開心互動，主持人直呼「這是尾牙大放送嗎」？Bii笑嗆歌迷：「我是遊戲王耶。」提及曾瘋狂打遊戲2天沒睡，他笑說：「電腦或是PS我都很擅長，大家千萬不要學我熬夜喔。」同事也爆料：「之前拍MV時，因為Bii要一直維持在最佳精神狀態，需要提神，Bii就跟我們玩彈額頭遊戲，我們都沒有讓他，Bii真的很厲害，一直贏，還把一個同事額頭彈到黑青。」Bii聽聞直呼：「玩遊戲當然要認真，一定要真打，那天從12點玩到3點，我還特地去坐那個一直輸的同事旁邊，才可以彈他。」

到了粉絲提問橋段時，主持人代歌迷發問：「請問女兒冰冰幾歲可以交男朋友？」Bii笑說：「這是一定會遇到的，我就算怎麼管，她喜歡還是會交。」主持人又問：「如果冰冰喜歡壞壞的男生呢？」女兒控Bii直接笑回：「到時就看一下我的能力跟人脈到哪裡了。」引來全場歌迷大笑。Bii也說：「疫情警戒期間待在家最大的娛樂就是跟女兒玩！真的很好玩，她從剛開始走路到現在，慢慢有自己的意見、自己的看法、自己聽得懂的反應，我很開心能夠參與整個過程。」

畢書盡日前舉辦粉絲見面會。（MTV娛樂台提供）

接著粉絲繼續提問：「回韓國見到家人第一件事想做什麼？想吃什麼韓國料理？」2年沒有回家的Bii回答：「見到媽媽會先問能不能幫我煮飯？我想吃媽媽煮的大醬湯、辣螃蟹。見了面不用多說什麼，就想抱抱媽媽。其實大醬湯、辣炒年糕、炸醬麵、炸醬飯、泡菜鍋我都會做，但就是沒做到媽媽的味道！媽媽煮的最好吃！這兩年其實不管是凌晨或早上，我想家人的時候就會通電話。很感動的是媽媽告訴我，這幾年不用擔心媽媽，你要顧好你的家人、你的身體。」氣氛溫馨。