畢書盡(Bii)27日舉辦「RETURN TO Bii畢書盡」粉絲見面會,除了獻唱〈We Are In Heaven〉等多首新歌,Bii也和許久不見的粉絲們玩遊戲開心互動,主持人直呼「這是尾牙大放送嗎」?Bii笑嗆歌迷:「我是遊戲王耶。」提及曾瘋狂打遊戲2天沒睡,他笑說:「電腦或是PS我都很擅長,大家千萬不要學我熬夜喔。」同事也爆料:「之前拍MV時,因為Bii要一直維持在最佳精神狀態,需要提神,Bii就跟我們玩彈額頭遊戲,我們都沒有讓他,Bii真的很厲害,一直贏,還把一個同事額頭彈到黑青。」Bii聽聞直呼:「玩遊戲當然要認真,一定要真打,那天從12點玩到3點,我還特地去坐那個一直輸的同事旁邊,才可以彈他。」

到了粉絲提問橋段時,主持人代歌迷發問:「請問女兒冰冰幾歲可以交男朋友?」Bii笑說:「這是一定會遇到的,我就算怎麼管,她喜歡還是會交。」主持人又問:「如果冰冰喜歡壞壞的男生呢?」女兒控Bii直接笑回:「到時就看一下我的能力跟人脈到哪裡了。」引來全場歌迷大笑。Bii也說:「疫情警戒期間待在家最大的娛樂就是跟女兒玩!真的很好玩,她從剛開始走路到現在,慢慢有自己的意見、自己的看法、自己聽得懂的反應,我很開心能夠參與整個過程。」

畢書盡日前舉辦粉絲見面會。(MTV娛樂台提供)

接著粉絲繼續提問:「回韓國見到家人第一件事想做什麼?想吃什麼韓國料理?」2年沒有回家的Bii回答:「見到媽媽會先問能不能幫我煮飯?我想吃媽媽煮的大醬湯、辣螃蟹。見了面不用多說什麼,就想抱抱媽媽。其實大醬湯、辣炒年糕、炸醬麵、炸醬飯、泡菜鍋我都會做,但就是沒做到媽媽的味道!媽媽煮的最好吃!這兩年其實不管是凌晨或早上,我想家人的時候就會通電話。很感動的是媽媽告訴我,這幾年不用擔心媽媽,你要顧好你的家人、你的身體。」氣氛溫馨。