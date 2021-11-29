去年10月新北市林口區發生一起搶案。一名與父親一起賣臭豆腐的35歲的黃姓男子因欠賭債，意外得知父親準備前往新北市林口區交會錢，竟假裝要向父親借錢確定行蹤後，蒙面持玩具槍抵住父親頭部，搶走裝有41萬元現金的包包，黃男落網後坦承犯案，審理期間父親因愛子心切不願追究，經法官予以減刑後，依攜帶兇器強盜罪，判處黃男3年8月徒刑，仍可上訴。

根據判決書記載，黃姓被害人的兒子，因在外積欠債務，於109 年10月24日，得知父親欲前往新北市林口區交付會錢，先以電話聯絡父親，謊稱想要借1,000元，談話中得知父親將於新北市林口區文化北路1 段與文明街口等待友人，竟然駕駛小貨車至附近埋伏，乘父親欲搭友人車之際，突然蒙面出現，將父親之身體推向車輛，並持玩具手槍抵住父親，喝令交出身上的包包，強行取走41萬元後立刻駕車逃離現場。

黃男事後遭到警方循線逮捕，於警詢時供稱：「我將現金41萬元還給綽號叫 阿賢的人，之前欠他約43萬元，我自己再湊2 萬元出來給他，我會搶父親，是因為我在外欠錢急用。

黃父也表示，「我問朋友才知道，我兒子有賭債30至40萬元左右，我本來不知道他有欠債，我是被搶後警察跟我說應該是認識的人犯案，才知道我的行蹤，我聯想了一下，想說可能是我兒子，所以我回家就立刻去他車上看，就看到一把玩具手槍，我後來有問他你是不是在外面欠債，他跟我說在外面欠了約43萬元。」

新北地院法官審理後認定，黃男強盜之對象為其父親，但因父親愛子心切，自始至終均表明不願追究被告責任，並審酌黃男係因在外積欠債務之犯罪動機，持玩具手槍作為犯罪手段，且自稱目前在賣臭豆腐，與父母同住等生活狀況，犯後始終坦承犯行，且已獲父親原諒並表示不再追究，因此判處黃男3年8月徒刑，可上訴。