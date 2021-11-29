疫情衝擊全球航空業，觀察大陸今年前3季全行業共完成旅客運輸量3.53億人次，約為疫情前7成水準，但反觀公務機市場卻迎來春天。在大陸銷售公務機已20多年的中國公務航空集團董事局主席兼首席執行官廖學鋒說，「現在全球公務航空市場可能是歷史上從來沒有過的好」，一架二手公務機出來，至少有5、6個人搶著買。

華龍航空集團總裁劉暢也說，疫情促使很多人意識到公務機出行的安全性，不僅某些頂級公務機機型訂單已排到3年以後，二手公務機售價也水漲船高。

根據每日經濟新聞報導，所謂的「公務機」是小型噴氣式飛機的俗稱，意指在行政事務和商務活動中用作交通工具的飛機，一般為小型飛機，可搭乘4到10人。

長期追蹤大中華地區飛機使用率變化的亞翔航空表示，從2020年第4季以來，越來越多的受訪者表示公務機使用率正在上升。初步統計大陸本土的公務機數量，已從疫情前332架增加到351架、淨增19架。在此之前則是連續兩年淨流失。

有趣的是，公務機也被認為是經濟發展和行業興衰的晴雨錶，行業風口在變，富豪在變，買飛機的群體也在改變。廖學鋒觀察，原來大陸本土購買公務飛機的多為房地產商。這幾年則看到互聯網公司、遊戲行業的老闆，以及一些高科技公司80後、90後的富豪逐漸成為新主力買家。