一名台灣大學女學生26日在論壇《Dcard》爆料，某系所學生期中考集體作弊，結果作弊的同學竟留言「別把事情鬧大」，甚至表示願意給100萬以下的封口費，引發軒然大波，爆料女學生也將文章內容刪除。今天原PO更新貼文，表示今天上課教授表明因事情鬧大了，所以整件事將交由校方處理，下次有事不要鬧這麼大，「要有愛與包容」。

爆料的女同學今（29）中午更新爆料貼文，表示上午教授在課堂中說，因為作弊事件鬧太大了，所以會由校方處理，接著向在座的學生喊話，下次有事去他辦公室找他講就好，「不要鬧這麼大」，更說「同學間要有愛與包容」，而之前放話要把作弊學生一個個揪出來的助教，今天也沒再說什麼。

事件最新進展曝光，有不少台大生留言質疑，「結果今天課堂上助教根本沒有講話，之前留言那個助教是不是假的」、「感覺整個事件變得好和諧，教授不追究但是給學校處理？然後今天助教也沒表示什麼」、「助教為何寧可在網路留言，也不寄信給同學們通知後續處理辦法」；但也有人回應「之前留言的那個助教不是反串，因為他在個人臉書有發文，但剛看他也刪文了」。

學生集體作弊風波持續擴大，台大稍早則表示，全案已在調查中，若有最新進展將對外說明。