台南市廖姓男子酒醉駕車載著曾姓女友人，29日清晨5時47分行經北區海安路往北欲左轉中華北路，疑似轉彎不足，撞上路樹導致車頭起火，消防人員趕到滅火未釀災情，手腳擦傷的兩人及時逃下車送醫無大礙，廖男酒測值0.63毫克，警方依照公共危險罪移送台南地檢署偵辦。

40多歲廖姓男子不顧自身喝酒，29日凌晨5時許開車載30歲曾女出遊，行經海安路南向北欲左轉中華北路時，卻因酒醉注意力不集中，疑車速過快轉彎不足，車輛還未轉到馬路，逕自撞上路樹，車頭凹陷，底盤卡在安全島，引起漏油，連帶起火燃燒。

廖、曾兩人有繫安全帶，逃過巨大衝撞力，手腳皆因撞擊受傷，見車輛冒出火光與陣陣濃煙，趕緊下車逃命，一時之間仍驚魂未定，被送往醫院治療。

警消人員到場時，肇事車頭已燃起熊熊大火，濃煙漫布路面，過路的車輛駕駛怵目驚心，紛紛走避，警方到場執行交管。幸好消防人員幾分鐘內及時撲滅火勢，未擴大災情，擋風玻璃卻已被烈焰燒破一個大洞。

廖男酒測值超標，警方表示，全案將等兩人痊癒出院後，進一步釐清肇事責任。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障