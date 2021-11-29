民進黨前主席卓榮泰在臉書上稱「四個同意」完全符合中共的「四個利益」。對此，國民黨發言人張斯綱回擊表示，卓榮泰推論牽強，根本先射箭再畫靶、試圖扣國民黨紅帽，把民生議題又導成意識形態對決，只為了維護民進黨自己的政治利益，如此傷害台灣民主與人民福祉的做法，應受到全民檢視與強烈譴責。

張斯綱指出，卓榮泰聲稱中共希望台灣無法順利蓋三接因而無法順利供電，但卻忽略導致台灣眼前能源轉型失敗、成為「缺電台灣」的方案正是民進黨信誓旦旦承諾與主導，更忽略依賴天然氣將導致戰時被切斷運輸供氣、台灣無電可用的風險，到底是誰在害臺灣？

張斯綱表示，卓榮泰聲稱中共希望台灣禁止美國萊豬進口，卻忽略國內民意將近七成反對萊豬，以及認為這是食安議題而非台美經貿問題的主流聲音，更忽略萊豬開放與否與加入國際經貿組織根本沒有直接連結，連外交部常務次長俞大㵢、民進黨自己的立委高嘉瑜都承認，請卓榮泰不要再出來硬拗。

張斯綱抨擊，公投是民進黨建黨以來的神主牌與追求的價值，如今選舉輸了就翻桌肆意修法限縮台灣人民主權利，卓榮泰身為民進黨前主席，背棄自己建黨價值初心不說，竟然還試圖甩鍋給中共，實在是滑天下之大稽，不知道連立委蔡同榮與前民進黨主席林義雄會如何看待卓榮泰的言論？請卓榮泰講話要負責任，不要造謠抹黑、抹紅，讓民進黨自己的支持者失望，更不該讓台灣人民心寒。