華梵大學教師團隊指導林口高中學生陳俞辰，奪得智慧物聯網創意應用競賽特優。（華梵大學提供）

華梵大學參與「新北市創新教育加速器計畫」，輔導新北市立林口高中二年級學生陳俞辰以具人工智慧的IOT仿生機器人裝置，參加「全國中等學校學生新興科技－智慧物聯網創意應用競賽」，榮獲高中職創意提案組全國特優的最高榮譽。林口高中高栢鈴校長特別感謝華梵教師團隊的系統性支援，協助該校學生獲得競賽佳績。

新北市教育局首創推動「新北創新教育加速器計畫」，鼓勵新北高中職與大專校院進行跨領域等各項教育合作，華梵大學智慧生活科技學院嚴建和院長與攝影及VR設計學系主任陳淮義教授，這學期開始即與林口高中合作，每月利用週末假日前往林口高中授課8小時，輔導該校胡裕仁老師團隊學生進行專題實作。

嚴建和院長表示，華梵大學輔導林口高中的跨領域專題，涵蓋AI人工智慧、IoT物聯網與智慧機械的發展，並以「智慧物聯網」為主題，指導林口高中學生進行生活與學科專業領域創意應用發想提案或實作展演，希望有系統的結合各類新興科技，例如人工智慧、大數據、行動載具、智慧製造等概念與技術，進行設計提案。

在華梵教師團隊與林口高中胡裕仁老師共同指導下，林口高中二年級學生陳俞辰以「具人工智慧的IoT仿生機器人裝置」為專題，提出利用IoT及AI技術進行遠端遙控，來清理海岸及各種地形的垃圾分類撿拾計畫，於11月14日至國立成功大學綠色魔法學校參加第四屆「全國中等學校學生新興科技－智慧物聯網創意應用競賽」。

此次參賽作品非常多元精彩，各高中職都派出實力最強的隊伍參賽，陳俞辰所提出的智慧型淨灘方案獲評審團高度肯定具體可行，能有效改善海岸生態環境，滿足聯合國提出SDGs14及15的永續發展目標，因此從全國20所學校、44支隊伍、183名師生中脫穎而出，贏得高中職創意提案組全國特優的殊榮。

林口高中高栢鈴校長特別感謝華梵大學團隊，在輔導陳俞辰提案的過程中給予系統性支援，包括通訊技術傳輸架構補強、影像攝影及辨識功能處理、App影像回傳撰寫指導，以及報告文案的資訊邏輯修正等工作，有效協助林口高中教師團隊，進而獲得競賽佳績，學生也能藉由跨校間的交流相互激盪創意與實作能力，提升競賽層次，未來將持續與華梵大學攜手合作培育新興科技人才。