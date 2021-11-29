自稱有美國綠卡、高學歷的陳姓男子，因到處私訊網紅騙色，日前被YouTuber拍片提醒網友注意，陳因開價6萬找單親辣媽伴遊3天，卻賴帳4萬元，另約女網紅到飯店吃飯，卻誘騙對方進房性侵得逞，事後佯稱賠償，傳送假轉帳截圖哄騙，讓網紅情緒崩潰，台北地檢署29日依妨害性自主、詐欺等罪起訴陳男。

檢警調查，原本擔任軟體工程師的陳男，早在2015年就曾佯稱資助60萬元工作，誘騙女子猥褻，被依強制猥褻罪判刑6個月，緩刑2年，之後赴美工作，今年初返台，在IG私訊網友，自稱獨自回台住飯店很孤單，想找人單純吃飯聊天，承諾提供伴遊費用。

今年3月，1名單親媽媽與陳男約定以6萬元代價，伴遊3天2夜，並收2萬元前金，其餘4萬元轉帳支付，陳男用女方名義在飯店開房並嘿咻後，陳男即另約女網紅見面，讓單親媽媽自由活動。

陳男約女網紅在飯店見面，佯稱要先回樓上房間洗個澡，並說可以讓她參觀房間，陳再藉口為網紅按摩，硬上性侵得逞。事畢陳男說會補償網紅約10萬台幣，並傳送轉帳截圖，但事後網紅發現錢沒入帳，驚覺受騙，憤而報警。

檢警調查時，陳男否認性侵，另伴遊的單親媽媽指控陳男借她名義開房，但說好伴遊3天2夜6萬元，轉帳的4萬元都沒收到。

檢方依據陳男與被害網工的對話內容，並審酌陳男過去有佯稱資助，騙女子強制猥褻的前科紀錄，不採信陳說詞，認定陳男性侵網紅，依強制性交罪，另賴帳單親媽媽4萬元伴遊費，則起訴詐欺罪。