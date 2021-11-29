【全程影音】抗議行政院行政不中立！ 國民黨：全面停審111年度中央政府總預算

年底四大公投將至，行政院刊登「美牛美豬一樣安全」廣告，國民黨團痛批，民進黨政府多次違反行政中立，拿國人的稅金替美國肉商刊登廣告，為特定公投議題宣傳，並揚言從即刻起將停審111年度中央政府總預算，直到行政院長蘇貞昌向全民公開道歉為止。

總召費鴻泰表示，近日一本雜誌上刊登一則美豬、美牛的廣告，廣告上出現明顯地美國國旗，詭異的是，廣告2字旁出現一個行政院的標記，行政院曾幾何時墮落到如此地步，為了公投案違法亂紀、行政不中立到這樣的地步，拿公帑為公投反方做宣傳。

費鴻泰指出，行政院跳出來扮演反方，利用人民納稅的稅金、國家的公帑大作反方廣告，甚至替美國肉商做廣告，難道台灣目前進口的豬肉、牛肉只有美國？加拿大、西班牙、紐西蘭、澳洲，甚至中南美洲其他國家呢？難道都沒有進口牛、豬肉？

他說，美國豬肉商為了賺錢，縱使反萊豬公投過了，還是會把豬肉賣到台灣，行政院犯得著拿公帑幫美國肉商做廣告嗎？蘇貞昌根本不配當行政院長、不配做中華民國國民。

費鴻泰強調，面對行政院帶頭違反行政不中立，用人民的血汗錢幫美國豬肉商打廣告，用人民的納稅錢反對人民直接民權，國民黨團認為再審明年度總預算已經毫無意義了，從即刻起將停審111年度中央政府總預算，8個委員會黨籍召委停審各部會預算，直到蘇貞昌院長正式回應，向全民公開道歉為止。

國民黨團書記長陳玉珍表示，民進黨把公務人員的行政中立破壞殆盡，甚至辦活動都在宣講公投，用表面上的合法掩飾非法，教壞小孩，完全破壞我國法治和直接民權，呼籲民眾在1218投下同意票展現民意，讓執政黨知道不能為所欲為。

首席副書記長萬美玲表示，近期在民進黨執政的縣市大小活動中，縣市首長利用活動或暗示、或明講，不可以讓正方宣傳公投，暗地裡國營事業卻不斷地在宣傳反方公投內容，民進黨政府不僅僅是行政不中立，面對公投議題的標準，只有雙標，蔡英文總統、蘇貞昌院長，不該好好檢討嗎？

副書記長洪孟楷呼籲行政院，不要害基層公務員吃上「不實登載」的官司，即刻停止行政不中立，公投是人民直接民權的展現，政府若有訴求，請站在街頭跟人民直接對話、溝通，不要再濫用國家預算，遂行可恥的行政不中立行徑。