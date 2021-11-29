光復中學幼保科學生劉蕙儀因喜歡親近孩子，不斷思考創新幼保教材，此次以「交通安全」及「與家人走失」為發想製作桌遊學習教材，拿下優勝佳績。（陳育賢攝）

全國高級中等學校「家事類學生技藝競賽」近日落幕，新竹市光復中學幼保科學生劉蕙儀因喜歡親近孩子，不斷思考創新幼保教材，此次就在「幼兒教具製作組」中，以「交通安全」及「與家人走失」為發想製作桌遊學習教材，一舉拿下優勝佳績。

光復中學校長程曉銘指出，今年的全國高級中等學校家事類學生技藝競賽日前在高雄登場，有來自全台各地的頂尖好手參賽，其中，「幼兒教具製作組」就有71位菁英參與，該校學生劉蕙儀表現優異，拿下第11名（優勝第1）佳績。

程曉銘說，今年參賽學生是108新課綱的第1屆，因此在「幼兒教具製作組」中不論學科、術科都是全新的考題，對於指導老師來說，也是非常大的考驗。

此屆學生面對新課綱、新考題，要在各校菁英選手中脫穎而出非常不容易，對於私立學校學生來說更是超級大的鼓勵與肯定，很開心選手的優異表現能被全國看見。

指導老師古孟玲指出，今年幼兒教具製作的術科題目為「設計1款適合4至5歲幼兒使用的桌遊，以身體動作與健康及社會領域為主，範圍是保護自己安全」。

劉蕙儀把平日訓練的「桌遊」概念融入幼兒教具製作中，獲獎的教具作品以「寶」護自己為主軸，作品內容以「交通安全」及「與家人走失」為發想，利用非常生活化的教具設計，讓幼兒察覺自身的安全，榮獲評審高度的肯定。

古孟玲說，今年因為是新課綱的新考題，大家都在猜會如何命題？今年是用「學習指標」命題，看到題目非常開心，選手也能把平日訓練的實力發揮出來，每年教具職種的比賽都非常競爭，總成績的差距通常都是小數點後兩位，蕙儀的成績和前1名金手獎只有0.07分的微小差距，可見競爭激烈的程度，能夠獲得優勝已相當不容易。

指導老師也提到，此次競賽每所學校都派出強棒，甚至很多都是繁星學生參加比賽，因此能到現場參賽的選手真的都不容易，要考驗的除了臨場的解題能力，還要克服時間壓力，4個小時內要畫草圖、選擇所需材料、製作教具、撰寫作品說明表，真的需要很大的毅力與耐力，能在短短4個小時內把教具完成已經很不容易，能得獎更是對選手莫大的肯定。