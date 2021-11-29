台中第二選區立委補選候選人顏寬恒26日召開反萊豬、護食安、拒絕扭曲事實記者會，控對手林靜儀及市議員陳世凱，以虛偽不實的資料製作看板，意圖誤導民眾誤認反萊豬就是反美豬，致影響公投結果，已觸犯公投法第35條，並向中檢告發。國民黨副發言人楊植斗響應顏寬恒，預計今（29）日下午去告發不實廣告，並批「整個民進黨都是造謠仔」、「民進黨靠說謊才能贏」。

顏寬恒在記者會中強調，我們反對的是瘦肉精萊劑，不是美豬，來自世界各地含萊劑都不歡迎，林靜儀及陳世凱刻意向第二選區以看板用詐欺手段誤導民眾，以為反萊豬就是反美豬，這是錯的，並提到公投主文內並無反美豬字眼，認為變成政治操作，因此嚴正申明請執政黨停止抹黑、製造分裂的手法，而以詐欺手段使民眾誤解公投的真義，觸犯公投法第35條，已經向中檢告發。

楊植斗今在臉書表示，林靜儀要選舉竟堂而皇之的造謠，把反萊豬公投錯置為反美豬，整個民進黨都是造謠仔，嚴重誤導人民，既然顏寬恒已經硬起來提告林靜儀，全台各地當然也要響應，將這些公然說謊的廣告通通檢舉。

楊植斗說，在他的選區木柵，不但有議員公然放上不實反美豬廣告，甚至還預告蘇貞昌將於本月30日到場宣講繼續洗腦市民，自己已備妥資料，今天下午就去告發，盼民進黨自重，讓選民自行決定自己的未來，不要用卑劣的手段。