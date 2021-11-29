一名劉姓駕駛人在本月26日中午12點51分許，開車行經國道1號五楊高架道南向61公里處內側車道時，發現開在外側車道一輛小貨車突然變換至內側車道後急踩煞車，展開約3分鐘惡意逼車行為，國道警方接獲檢舉檢視影片，發現該小貨車惡劣逼車行徑，不僅違反「道路交通管理處罰條例」，已涉及公共危險及強制罪嫌，國道警方將通知檢舉人協助說明，以利後續偵辦移送。

根據檢舉影片可以看見一輛藍色小貨車，變換至內側車道後急踩煞車，之後開始一連串惡意逼車行為，過程中小貨車駕駛數度變換車道阻擋劉男車輛往前行駛，甚至數次突然減速，行徑故意也惡劣。

國道警方表示，經檢視整個過程，小貨車行為已違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰；另依該條例第43條第4項規定，並吊扣該車牌照6個月，接受道路交通安全講習。加上小貨車惡劣逼車行徑，已涉及公共危險及強制罪嫌，國道警方將通知檢舉人協助說明，以利後續偵辦移送。

警方也說，有鑑於惡意逼車往往易造成自身及其他用路人極大危險，國道公路警察局列為加強執法取締項目，並將增派偵防車，不定時巡邏以行車影像蒐證，以遏止惡意逼車違規不法行為；警方建議用路人若是遇到惡意逼車，不要直接與對方起衝突，可在事後用行車記錄影像方式，上傳到國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉，檢視查證違規屬實，警方將依法開罰。