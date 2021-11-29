國民黨今針對藻礁公投議題開記者會，對於蔡政府將能源政策傾向天然氣發電，國民黨文傳會副主委林家興表示，燃氣發電的甲烷排放是燃煤發電的好幾倍。甲烷是造成地球暖化、溫室效應的元兇，蔡政府錯誤的能源政策，完全違背減少甲烷排放的世界潮流與美國政策，他質問民進黨高度增加台灣的甲烷排放，是在反美嗎？

前環保署長魏國彥表示，藻礁是生物的棲息地、生育地，更是生態體系很重要的一環，「牽一髮而動全身」，這樣的議題必須從長遠的時間來看，不能只看短期，希望蔡總統及民進黨政府一本初衷，實現八年前「藻礁永存」的承諾，他也呼籲民眾對於「三接遷離藻礁」的公投案能夠投下同意票。

林家興指出，民進黨能源轉型政策中，再生能源的達成率非常低，所以其希望透過天然氣橋接方式取代核電等其他能源的不足，但學者專家提出，雖然燃氣發電的二氧化碳排放只有燃煤發電的二分之一，但燃氣發電的甲烷排放是燃煤發電的好幾倍。

林家興質疑，蔡政府錯誤的能源政策，完全違背減少甲烷排放的世界潮流與美國政策，他質問民進黨高度增加台灣的甲烷排放，是在反美嗎？民進黨該如何自圓其說？民進黨應該負責任地將其能源政策講清楚。

國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，民進黨以及蔡英文總統都在說謊，她說三接沒有蓋在藻礁上，但其實一排橋棧就打樁在藻礁上，蔡總統的說法根本是欺騙世人。此外，蔡總統也說沒有違背當時承諾，但桃園地區的藻礁是從大園、竹圍漁港到新屋永安漁港，長達27公里，蔡說觀新的藻礁永存了，其他部分呢？難道她只保護一小段的藻礁嗎？蔡總統的藻礁永存是「可割可棄」嗎？

國民黨文傳會副主委黃子哲並形容，中油的三接工程已變成「新三接」，第一「揭露」蔡總統就是環保生態殺手，一路走來始終如一；第二「揭露」蔡總統的藻礁永存是昨是今非，根本是騙局；第三「揭露」蔡總統硬拗、鬼扯，竹篙湊菜刀，藻礁永存可以分段、分區、分時間嗎？