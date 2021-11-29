我們住的城市有多綠？一直是受關注的議題。市議員吳敏濟說，中市都市計畫廣義綠地只占4.51％，不及都計法規定10％的一半，大甲都市計畫區在公園與綠地項目開闢率均敬陪末座；市府應積極推動「減額市地重劃」，加速綠地開發提高市民生活品質。建設局指出，台中人均綠地比躍升全國第二。

吳敏濟表示，都市計畫法第45條所列的公園、綠地、體育場所、廣場及兒童遊樂場就是所謂廣義的綠地，簡稱五設。該法規定五設面積不得少於全部計畫面積的10％；但全台中市五設總面積只達到4.51％，甲安埔更少，大甲都市計畫區4.29％，大甲日南地區2.57％，外埔0.68％，大安0.38％。

吳敏濟說，大甲都市計畫公園用地開闢率只有23.21％、兒童遊樂場16.06％。大甲（日南地區）都市計畫公園用地28.43％，兒童遊樂場17.73％。兩個都市計畫區綠地的開闢率均為0，公園與綠地二項都是各都市計畫區倒數第一，都市計畫法雖實施數十年後，這樣的成果令人非常遺憾。

吳敏濟認為，如果市府拿不出錢徵收都市計畫五設用地，與其坐等數10年仍遙遙無期影響都市發展，不如積極推動減額市地重劃；一半土地透過都市計畫通盤檢討，將地目變更為價值更高的建地返還給原地主；市府取得另一半土地進行開發，部分做為抵費地出售取得開發經費，就可快速開闢綠地，提高台中市整體的生活品質與現代化程度，開闢率敬陪末座的大甲也能迎頭趕上。

建設局指出，市府力推「美樂地計畫」，全台中市有872處公園開闢598處、開闢率69％；今年截至目前已改善43座老舊公園、打造14處陽光公廁，更因此提升中市人均綠地比例為9.56平方公尺，成績六都第二，也是全國第二。都發局說，台中市五設面積為4.51％，每萬人享有廣義綠地面積為9.57公頃。