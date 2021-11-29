我中美洲友邦宏都拉斯28日舉行總統大選，之前揚言當選將與中共建交的反對黨候選人卡斯楚目前開票顯示大幅領先，外界擔心台宏邦交生變，對此，外交部長吳釗燮今天表示，我方和兩邊的陣營都有深入交往，他對兩國邦交相當有信心，「應該是不會有問題」。

《路透》報導，宏都拉斯目前開票率僅約16％，反對黨「自由重建黨」候選人卡斯楚得票率為其中的53.4％；執政的「國家黨」候選人阿斯夫拉得票率為34％。卡斯楚今天表示，將籌組下一屆政府。

由於卡斯楚之前曾表示，若贏得大選，將和中國大陸建交，立院外交及國防委員會今日邀請外交部部長吳釗燮報告及備詢，國民黨立委馬文君、民進黨立委蔡適應、王定宇關切選情對兩國邦交的影響。

吳釗燮表示，目前宏都拉斯仍在開票當中，外交部和我駐當地大使館正密切關注投票狀況，但不會介入宏國內政，最後結果稍晚才會出爐，屆時宏國也會開記者會宣布。

但他強調，根據我方收集的資訊顯示，無論選舉結果如何，我國與宏都拉斯的邦交應該都沒問題，對於宏國的政治變化也會持續觀察。他也透露，我方跟宏國不同陣營的候選人，以及其中的核心人物都有深入交往，也有深入的溝通。

立委追問我方事前是否有擬定因應對策？吳釗燮表示，外交部很早以前就已仔細觀察及因應宏國此次選舉情況，以確保選後對邦交不會造成影響。他對我國和宏都拉斯的邦交相當有信心，「應該是不會有問題」。