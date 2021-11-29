苗栗縣議會2022年總預算案分組審查會完成，朝野兩黨協商破局，民進黨團及親綠議員提案刪除達4千4百多萬元預算，並在29日分組審查聯席會中提出多項保留大會發言權，國民黨團則提案照原案通過，並且也保留大會發言權，預計30日的2讀會將會出現激烈攻防戰，國民黨團不排除將動用表決。

苗栗縣議會總預算案分組審查歷經近2周的審查程序，上周5在第1審查會中，藍綠議員就針對6項預算刪除、保留案，展開激烈論辯，其中一項由民政處編列的贈送金鏟子計畫預算約195萬元，民進黨團提案刪除，遭到國民黨團強烈反對，提案全數保留。

另1項刪除提案則是非常有針對性，由民進黨團及親綠議員提案將縣府媒體事務中心所編列，有關媒體各種節目聯誼等相關費用共31萬2千元，以及大眾傳播播界聯誼及參訪等經費40萬元，全數刪除，展示民進黨團及親綠議員對苗栗縣媒體的特定看法，藍綠雙方在分組審查會中就為此針鋒相對，廖秀紅議員堅持全數不能刪，親綠議員陳品安當場要求保留大會發言權，29日上午的分組聯席會議，多名民進黨團議員也要求保留發言權，這項議題雖只涉及71萬餘元的預算，卻將成為30日二讀會中藍綠攻防的重要議題之一。

另外，苗議會及縣府提案赴大陸考察參訪多項相關費用，都由民進黨團提案刪除，共約270萬元餘元，顯示民進黨要求完全停止兩岸交流互動。總計，民進黨團及親綠議員提案刪除4千4百餘萬元，國民黨團全部提案保留，藍綠雙方在分組審查會中協商破裂下，雙方將全力動員在30日二讀、三讀會中展開強力攻防，國民黨團不排除必要時動用表決。