追女神，首選就來高雄跨年！高雄市政府今(29)日公布在蓬萊舞台最吸睛的「女神級」演出陣容，三大女神聯手將2022跨年演出獻給港都：包括被封為第一代玉女掌門人蘇慧倫，融合時尚、甜美、性感火辣於一身的全方位國民女神安心亞，以及曾獲得金馬獎最佳新演員肯定、最認真敬業的性感辣青女神郭書瑤。三大女神攜手將不同風格的表演大秀獻給粉絲，在高雄跨年夜熱力閃爆蓬萊舞台，女神粉們絕對不能錯過！

2022高雄跨年晚會主打流行的蓬萊舞台由民視製播，舞台位於駁二蓬萊商港區，坐擁高雄獨一無二的海景，有美景當然就得請出台灣最美女神們開唱，形象清新的玉女掌門人蘇慧倫，發行過多張經典專輯，包括《Lemon Tree》、《鴨子》、《傻瓜》都是膾炙人口的傳唱奇蹟，更是引領台灣流行音樂的重要歌手。蘇慧倫出道30年後再出輯，以睽違13年的作品《面面》首度入圍2021金曲獎最佳華語女歌手，也讓大家看見她風格多變的一面，不僅歌藝出眾，蘇慧倫也以好演技入圍金鐘和亞太影展女主角。蘇慧倫將在高雄跨年舞台上展現精湛唱功，以一首首經典歌曲要讓跨世代歌迷們聽得如癡如醉，展現玉女掌門人的舞台風采。

國民女神安心亞連續兩年在高雄跨年。

全方位國民女神安心亞，在《高雄2021跨百光年》跨年晚會戴著閃亮亮口罩火辣演唱〈愛得起〉，在舞台上展現一字馬，超軟Q的身段讓網友為之瘋狂！安心亞今年更要把精彩加倍的演出獻給高雄，誓言以性感突破嗨翻全場，讓眾人期待度爆表。安心亞不僅外型甜美，主持及搞笑功力更是一流，靠著不斷努力練習跨足歌唱、電影、戲劇，安心亞曾四度獲金鐘獎提名、兩次得獎，更橫掃亞洲各大媒體性感女星獎項。國民女神安心亞「季節限定」的表演內容保證寵粉無極限，是高雄跨年最讓人期待節目之一。

辣青女神郭書瑤每年跨年場的造型和演出內容，都是網路熱門話題。

兼具性感及文青氣質的「辣青女神」郭書瑤，每年跨年場的造型和演出內容，都是網路熱門話題。「辣青女神」郭書瑤近年以精湛演技圈粉無數，曾以電影《志氣》獲得金馬最佳新演員肯定，在敲響金鐘的戲劇《通靈少女》飾演謝雅真一角，更讓郭書瑤紅遍全亞洲。瑤瑤在取得戲劇之路的亮眼成績後，更全力迎接演藝生涯中的每項挑戰，包括持續精進歌唱、舞蹈實力，也經常在個人社群上與粉絲大方分享練習影片，讓粉絲看到瑤瑤的進步與實力。郭書瑤將在跨年夜中，於蓬萊舞台上大秀唱跳成果，精彩的女神風表演請粉絲們千萬不要錯過。

2022高雄跨年晚會定位為「2022台灣燈會在高雄」會前會，強打史上最誇張四金雙舞台及「異地共演」驚喜彩蛋，本次邀請三大女神降臨高雄跨年晚會，勢必將氣氛炒熱到沸騰，讓所有年齡層的粉絲都將臣服在女神的無限魅力中！

市府團隊努力打造「2022台灣燈會在高雄」成為後疫情時期的世界之窗，推出高雄苓雅國際街頭藝術節、2022高雄跨年晚會等一系列暖身活動，解放大家防疫時期的悶，號召全台粉絲跨年到高雄港吹海風、聽演唱。另外，目前在衛武營、駁二、高流、愛河等區域已有部分台灣燈會作品悄悄現身，歡迎各地朋友造訪打卡，親自揭開高雄年末帶給世界的驚喜。