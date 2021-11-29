基隆市長參選人謝國樑今日提出規畫開辦如同消費券、振興券概念的「天使券」，盼與商家共同打造友善環境，鼓勵基隆2萬多名身心障礙朋友能勇敢踏出家門，也歡迎更多外縣市或國外身障朋友到基隆，在友善環境中消費。

謝國樑表示，基隆有2萬1386名身心障礙者，佔總人口5.84％，比例是全台灣第9名，根據媒體調查，市府目前提供的社會福利與相關照護居於後段班，還有很大加強空間，因此，決定規畫「天使券」，主要發給身心障礙朋友使用，只要是經政府認證的友善店家都能運用。

謝國樑指出，天使券未來會結合觀光，以基隆廟口做為無障礙商圈示範點，不僅讓基隆身心障礙朋友可以前往消費、吸引外縣市行動不便的朋友，推嬰兒車逛街的父母也能暢行無阻，感受基隆人與基隆商家的熱情與友愛，他強調，絕對不是單純撒幣發錢，主要是提供身心障礙朋友在生活中的協助，讓身障人士能踏出家門、步入社會。

謝國樑說，時常看到寵物友善餐廳，但卻很少看到身心障礙友善餐廳，未來若入主基隆市政府，會在任內積極推動天使券，透過政府與商家的合作，未來在基隆，不論是計程車、餐廳、商店，都會有一批身心障礙友善的店家，提供需要服務，共同打造適合身障者的友善環境。

謝國樑表示，期許透過天使券，鼓勵各領域商家們主動提供友善環境，未來等疫情趨緩後，自己會利用周末市政空閒的時間，到日本、韓國、新加坡等亞洲鄰近國家去宣傳基隆是最有愛的城市，吸引亞洲各國的觀光客前來遊玩，逐步朝亞洲最有愛的城市之路邁進。