立法委員高金素梅是否參選2022高雄市長，成為外界近期討論話題之一，對此，國民黨台北市議員王鴻薇認為，高金素梅若有意願參選，是很好的選擇，但據她所理解，高金目前意願不高。為何高金素梅會被點名，王直言，主要是高金的親和力，以及戰鬥力都很強。

王鴻薇昨（28日）在政論節目「新聞大白話」上表示，最早傳出高金素梅要選高雄是之前戰鬥藍後援會流傳一份縣市長參選人名單，還讓媒體以為是資深媒體人趙少康力挺，逼得趙趕緊出來澄清，「說不是他的意思，是後援會自己的安排」。

王鴻薇稱，為何高金素梅會被點名，主要是高金的親和力，以及戰鬥力都很強，每次高金質詢，都給黨籍立委很大的壓力，因為很多粉專都會傳高金的質詢影片，王認為，高金影片在網路廣傳程度，大概是藍營裡面排前三名的，而且還有國民黨支持者跟她說，「我們那麼多立委，還比不上一個高金」。

若高金素梅真有意願參選高雄市長，王鴻薇認為，這是個很好的選擇，但有個重點，就是要尊重高金素梅的意願，據自己目前所了解，有人去問高金，高金回應沒有意願；王鴻薇稱，因為高金不是國民黨黨員而是友軍，如果國民黨真的鎖定高金素梅，黨主席朱立倫就要三顧茅廬。