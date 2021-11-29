新竹1名69歲男子過去不曾有任何疾病與不適，但日前氣溫驟降，突然胸悶、喘不過氣，住進醫院2天後病情惡化，新竹馬偕醫院醫療團緊急接力手術，經10小時才將病患從鬼門關拉回，醫師也提醒近期氣溫變化大，中高年齡族群要多留意。

新竹馬偕醫院表示，這名周姓患者平日非常養生也有運動習慣，不曾有任何疾病與不適，認為自己身體強健，沒想到前陣子氣溫開始下滑時，突然劇烈胸悶、胸痛、喘不過氣，緊急送至新竹馬偕醫院，經心臟內科醫師賴堯輝診斷後，使用抗血小板的藥物治療，並透過心導管檢查發現，其3條冠狀動脈都在開口處有嚴重狹窄的情形，所以只要活動量增加，心肌就會缺氧，導致胸悶不適。

心臟外科醫師劉庭銘表示，該院心臟內外科醫師討論後，建議開刀1次解決多條冠狀動脈狹窄的問題，或是分次做支架置放的治療方式，原先用了藥物的病患因比較穩定，因此暫時在加護病房用藥治療。

沒想到兩天後其情況突然惡化，經緊急執行冠狀動脈繞道手術，醫療團隊接力完成超過10小時的馬拉松式手術，病患也在術後第2天移除呼吸器，開始進食，術後第10天平安出院。

劉庭銘指山，冠狀動脈是負責供應心臟肌肉氧氣和營養的重要血管，當任何1條冠狀動脈發生狹窄或阻塞時，便會造成心肌缺氧、心臟功能降低，嚴重時甚至會引起心衰竭或急性心肌梗塞而死亡。

而冠狀動脈繞道手術，是經外科手術取腿部靜脈或內乳動脈的血管，跨接在主動脈與冠狀動脈上，建構新的輸血通道，讓血液得以繞過原本阻塞的位置，使心臟的血流恢復順暢，提供心臟足夠的氧氣與養分。

醫師也提醒民眾，近期天氣變冷，是心肌梗塞的好發季節，尤其寒流來襲時，天氣溫度驟降和低溫間的回暖期溫差變化大，血管收縮頻率太過激烈，就容易造成心肌梗塞，因此冬季出門在外保暖衣物不可少，心血管疾病患者要定期量測血壓，並遵守醫囑服用藥物。