根據TrendForce表示，元宇宙概念得以滿足遠端作業、虛擬實境、模擬運作等陸續崛起的市場需求，而智慧製造亦有望乘此熱潮，催動相關技術加速開發，推升全球市場規模於2025年一舉突破5400億美元，2021至2025年複合成長率達15.35％。

究其主因，在於工業應用市場具備場域封閉性、產業大廠數位化程度普遍較高、且模擬技術可大幅降低人力、時間成本與資源浪費，加諸工業4.0核心即為虛實整合系統（Cyber-Physical System；CPS），使該產業極具打造元宇宙的先天優勢與動機。

觀察智慧製造主流多元工具中，被諸多大廠視為工業4.0應用重點的「數位孿生」，能以數位資料模擬物理世界，橋接虛實的特性與效益，使其成為打造元宇宙雛形的關鍵技術。Microsoft提出的元宇宙技術堆疊（Technology Stack）中，數位孿生提供的建模效益便是關鍵一環。目前數位孿生多為單一產品或產線的數位模擬，主因在於產品須具備充分數據資料庫，進而提高模擬可靠度，例如Boeing以數位孿生技術打造引擎、Unilever模擬產線減少浪費、Siemens Energy與Ericsson透過NVIDIA專為虛擬協作打造的Omniverse平台，運行發電廠與5G網路數位孿生的預測性維護與設備配置模擬等。

隨著數位模型鏡射物理產品受影響的條件要素越趨複雜，加上元宇宙概念推波助瀾，將促使數位孿生技術朝向既廣且深的方向並行，進而帶動相關技術應用落地。在廣度佈署上，數位孿生為提升預測準確度，需模擬更完整、更廣泛的虛擬物件與空間，並以此基礎打造元宇宙的運作環境，背景技術有賴5G、WiFi 6、雲端邊緣、智慧型感測器等更強韌的通訊環境、處理平台與多元的感測設備。在作業深度上，無人機具、協作機器人、機器視覺等在精準度、執行能力的技術發展，將使數位孿生在虛擬空間的AI決策有效於物理世界自主運行。

整體而言，鑒於現行AR/VR等人機介面的高速發展趨勢，同時考量經濟效益、執行實務性與總體環境趨勢，短、中期元宇宙推動數位孿生的工業應用料將聚焦於人員培訓、遠程維修、能源監控及預測性維護，包括Rockwell、Siemens、ABB、研華、樺漢、台達電等已策略布局；長期來看，單一廠商或將能在工業元宇宙共通平台上建立虛擬工廠，串接各廠區與跨企業合作互通，此方面則以透過具備高度工業4.0化、建有多座燈塔工廠（lighthouse）而擁有龐大數據的產業大廠，如BOSCH、Schneider Electric、海爾、富士康等有望成為市場先驅。