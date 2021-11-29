台北市舉辦「台北購起來」登錄發票抽獎活動，民眾向議員郭昭巖投訴，如果同時中了統一發票及台北購起來抽獎活動，因為要繳交正本發票，獎品跟獎項恐怕只能2擇1，若在明年2月22日前先中了統一發票，就喪失參加總抽獎獲得百萬電動車的機會。北市商業處對此回應，查驗正本後會歸還。

為刺激後疫情經濟，市府推出「台北購起來」消費抽獎活動，規畫日日抽、周周抽、月月抽、萬華加碼月月抽及總抽獎等活動，民眾活動期間至台北市店家消費滿200元，登錄發票或收據就有機會抽大獎。

不過，有民眾發現，台北購起來登錄的發票中獎，但統一發票兌獎也有中，兩邊都要正本查驗，獎品和獎金恐怕只能2選1。民眾還抱怨，如果統一發票中獎後，是不是就沒辦法等到台北購起來明年2月22日最終的總抽獎。

郭昭巖認為，市府沒有詳細說明活動查驗規定，要求須把兌獎辦法向民眾說明清楚。

對此，商業處回應，查驗發票後會還給民眾，不會影響民眾後續統一發票中奬權利，也會要求廠商將說明寫得更清楚，避免造成爭議。

商業處說，消費者9、10月發票中獎，中獎者可於12月6日起領獎，兌領期限到明年年3月7日止，台北購起來總抽獎為明年2月22日、公告得獎者為2月25日，民眾將會有10天緩衝，可以將中獎發票先留著，待台北購起來總抽獎結束後再領獎金。