新冠變異病毒攪局，台股指數弱勢收低！原以為被新冠肺炎病毒鎖住兩年的全球可望因各國加速施打疫苗重回正軌，未料又冒出Omicron變異株「B.1.1.529」，強大的傳染力嚇得歐美各國紛紛重啟封鎖政策，潑了期盼解封利多的航空股、觀光股一桶大冰水，來勢洶洶，長榮航(2618)及華航(2610)股價連兩天重挫，觀光類股也綠油油，美食-KY(2723)、王品(2727)、雄獅(2731)、晶華(2707)股價軟趴趴，相較於航空及觀光類股綠光罩頂，防疫概念股歡天喜地，康那香(9919)、恆大(1325)及熱映(3373)亮燈漲停，中小型股亦有德微(3675)、大眾投控(3701)、合晶(6182)、亞諾法(4133)及宅配通(2642)逆勢突圍漲停作收。

不過，盤中一度帶領台股止跌翻紅的台積電(2330)中場過後股價走弱，加上逢反彈減碼賣壓出籠，致使台股指數無力收高，終場加權股價指數約17328.09點，下跌41.3點，成交量約3181.71億元；OTC指數為223.84點，上漲1.19點，成交量1058.77億元。

今天上市各類股以電子零組件類股表現最佳，上漲0.74%，其次是油電氣類股及水泥類股，分別上漲0.29%及0.28%，表現較差者為觀光類股、造紙類股及玻璃類股，其中觀光類股下跌1.96%，造紙類股下跌1.52%，玻璃類股下跌1.28%；上櫃部分，表現最佳半導體類股，上漲2.08%，表現最差為生醫類股、下跌1.7%。

就技術面來看，新冠變異病毒陰霾難除，亞股持續探低，台股今天也反彈無力，終場下跌41.3點，以17328.09點作收；全球新冠肺炎疫情難止，全球股市受到波及，11月26日台股指數長黑棒讓市場氛圍轉趨保守，今天早盤雖然開低殺低後一度由黑翻紅，但減碼賣壓不輕，指數弱勢收低，不過日KD指標快速向下修正，K值已接近20的低檔超賣區，且指數已接近季線、年線雙重支撐，時序即將進入12月，根據過往經驗指數上漲機率較高，預期指數短線急殺後有機會止跌回穩。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，新冠變異株因Omicron傳染力更強，且刺突蛋白32處變異或減弱疫苗效力，加上歐洲疫情有復燃跡象，致使上周五引發獲利了結賣壓出籠，由於短期不確定性再度上升，大盤近期將受市場消息面牽動而呈現震盪整理走勢，後續須觀察疫情漫延速度，以及各國防疫措施出籠下是否再影響短期經濟動能，此外，由於外資11月以來站在多方，已連續3周站在買方，本周動向值得關注。電子產業因電動車等新科技應用蓬勃發展，致使晶片供不應求，使成長性仍看好，預估相關具業績題材個股將吸引逢低資金布局使股價相對有撐。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，新冠疫情因新變種病毒Omicron恐再掀一波，全球警戒並重啟邊境管制，導致全球股市重挫，台股加權指數也跌破月線支撐，但分析總經面，全球仍正向，在通膨方面，雖有通膨隱憂，但今年底為通膨風險最高時期，明年上半年有望舒緩；基本面上，美國製造業指數維持在高檔，新訂單動能依舊強勁，且存貨/銷售比例在低檔，預期歐美耶誕節旺季銷售依舊可期；在資金面方面，聯準會11月縮減購債(QE Tapering)，明年六月QE退場，2022年底進入升息循環，短期內資金仍偏向寬鬆。在美國明年上半年景氣維持熱絡，今明年全球經濟成長率仍高於長期平均值，景氣無大幅衰退的風險下，多頭行情有望延續至明年第一季，建議遇回檔可擇優布局。

魏永祥指出，全球股市資金動能強勁，2021至今流入股市創歷史紀錄，遠超過2018~2020年流出的資金規模，不論成熟市場或新興市場，資金均不斷湧入股市，在10月中後外資亦恢復買超台股，加上內資回流、成交量明顯放大，有利類股良性輪動，且往年第四季至第一季易有作夢行情，有利多頭行情延續，但由於波段漲幅已大，大盤短線趨於震盪格局，選股不選市。在類股操作方面，半導體、電子零組件、網通、光電等族群持續看好，另外，利基型傳產股、原物料股、解封受惠股等亦有表現空間。