受到疫情影響，海外民眾因防疫等原因無法返台，個人及家屬恐面臨戶籍被強制遷出憂慮。今傳出已有近20萬人受到影響，對此內政部澄清，戶籍遷出並非除籍，不影響國人身分，政府防疫措施皆未限制國人返台，民眾出境後如不便於2年回國，只要持中華民國護照或入國證明文件入境，即可辦理遷入登記。

對於今（29）日有媒體報導指出，已有近20萬人因疫情無法返台遭除籍。內政部澄清，為正確戶籍資料，依《戶籍法》規定，國人出境2年以上，應為遷出登記，是戶籍管理措施並不是除籍，不影響國人身分，政府防疫措施皆未限制國人返台，國人出境後如不便於2年回國，只要持中華民國護照或入國證明文件入境，即可辦理遷入登記，相關權益政府也都有因應措施，可確保海外國人權益。

內政部表示，按最高行政法院判例，遷徙是事實行為，遷徙登記自應依事實認定；而當事人既已出境，未有在國內居住的事實，就應依《戶籍法》第16條第3項規定「出境2年以上，應為遷出登記」辦理遷出登記，未來持中華民國護照或入國證明文件入境，即可由本人、戶長或委託他人辦理遷入登記。

內政部指出，國人出境後如不便於2年回國導致戶籍被遷出，只要持中華民國護照或入國證明文件入境，即可辦理遷入登記。（圖／內政部提供）

對於海外國人戶籍遷出後，恐影響健保、勞保、租稅課徵等權益部分，內政部指出，相關業務主管機關已有因應作為，如國民年金的老年給付部分，國人出境戶籍遷出，可向我駐外館處申請開立並將經驗證「身分或居住相關證明文件」郵寄至勞動部勞保局審查。

另健保方面，內政部表示，國人出境若未超過4年，返國恢復戶籍後可立即參加健保，不須再等待6個月。此外，行政院已召開跨部會會議，請相關業務主管機關就業管權責事項再行通盤研議因應作為，以保障民眾權益，民眾如有相關問題，可進一步向各業務主管機關洽詢。