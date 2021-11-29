Omicron來襲！青少年建議接種第二劑 陳時中：估12月中旬後開打

Omicron來襲！青少年建議接種第二劑 陳時中：估12月中旬後開打

指揮中心今宣布12至17歲青少年第二劑BNT預計12月中旬後施打，兩劑需間隔12周以上，以及宣布18歲以上可公費施打第三劑加強針，並強烈建議6大高風險族群來接種，包括65歲長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者。第三劑應於第二劑疫苗接種6個月後施打，彈性可以放寬到5個月。

指揮中心指揮官長陳時中今天宣布，恢復12至17歲青少年的第二劑BNT疫苗接種，預計施打時間為12月中旬過後，凡已接種第一劑BNT疫苗且無發生嚴重不良反應之青少年，都建議接種第二劑疫苗。

陳時中表示，昨天ACIP委員會已開會討論，決議青少年的第二劑疫苗需間隔12周，且打的時後也要尊重個人意願，國際間統計顯示，接種第二劑mRNA疫苗的心肌炎/心包膜炎比率高於第一劑，且以年輕男性較多，呼籲接種後二28天內發生疑似症狀者，都應立即就醫。

陳時中指出，心肌炎/心包膜炎症狀包含胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸(心跳不規則、跳拍或「顫動」)、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，應立即就醫。目前也重新擬定接種意願書，預計12月中旬前發送給學生族群填寫。

指揮中心恢復青少年施打第二劑BNT。(指揮中心提供)

至於第三劑追加疫苗，陳時中表示，包含65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫人員、第一線高感染風險人員及容易感染與疾病嚴重風險者，都應接種第三劑，建議第二劑接種滿六個月後，可進行施打。

陳時中補充，其餘18歲以上民眾，則可評估自身感染風險與接種意願，經醫師評估後來接種第三劑。

指揮中心說明，經專家開會評估國際疫情，雖然完成兩劑COVID-19疫苗後可以快速提升免疫保護力，有效預防COVID-19病毒感染、及感染後重症與死亡風險，但疫苗保護力會隨著接種時間逐續下降，加上COVID-19病毒不斷變異，即便完成兩劑疫苗後，仍有突破性感染風險，故建議民眾應於第二劑接種6個月後，追加接種第三劑COVID-19疫苗。

至於第三劑接種廠牌，指揮中心表示，目前國外各國對於追加劑接種廠牌尚無明確建議，將持續收集國內外相關臨床實驗與研究數據以及各國接種建議，並視國內疫苗接種與供應情形，規劃接種作業後，再提供民眾進行接種。