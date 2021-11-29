苗栗縣政府文化觀光局辦理「2021年度苗栗縣社區營造及村落文化發展計畫」，與苗栗高中教師黃琇苓合作策劃2檔「村落藝生故事集」專案─「考工記•貓裏」、「行尞•貓裏」，以高中生為主角，透過青年人說故事方法，挖掘並分享屬於苗栗的在地故事、建構貓裏在地意象，自即日起在苗栗特色館展出，歡迎民眾把握機會前往欣賞。

文觀局所推動的苗栗社區營造計畫，以「老適在一起」為執行精神，2020年以「老適～職人」婚紗攝影邀請在地銀髮職人擔任代言，推廣在地產業和觀光。今年則以「老適～行尞」進行在地產官學跨域合作，邀請縣內高中職教師參與計畫，由市場出發，帶領學生田野調查、考察女力，挖掘在地力量，再透過數位科技的方式走讀家鄉，尋訪家鄉特有種，創作城市遊樂園，最後完成「行尞•貓裏」苗栗學習型城市五行任務，藉由學生訪談、影音剪接分享、故事策展，共創城鄉記憶，並建構學習歷程任務，邀請大家跟著青年步伐一起漫遊家鄉。

文觀局長林彥甫表示，透過本計畫建構苗栗職人地圖，從青年訪談觀察傳統產業，以影音、明信片、手札設計為媒介，為創新與轉型埋下伏筆，並藉由「後生創生工作坊」的實際操作，帶領學生走入北苗、中苗、南苗市場，抓住苗栗浮市繪，進一步結合性別議題，發展苗栗女力創遊，思考市場中的性別，與搭配任務包採買，認識在地特色和家鄉事物。

這項展覽是在苗栗特色館內的特展長廊，展期自即日起至12月6日止，開放時間為每週二至週日上午9時至下午5時，歡迎有興趣民眾踴躍前往參觀。