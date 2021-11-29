今天在MLB場上出現多筆簽約，而藍鳥陣容出現異動，陣中明星二壘手西曼(Marcus Semien)轉投遊騎兵，不過少了打線要角，他們補強了先發投手，以5年1.1億美元(約台幣30億元)合約簽下巨人王牌投手高斯曼(Kevin Gausman)，這麼一來至少鞏固了先發輪值。

高斯曼是自由市場中超級肥魚，大都會、水手都傳出有意網羅他，不過最後被藍鳥搶下，若能留下本季美聯賽揚獎投手羅比雷(Robbie Ray)，再加上韓國巨投柳賢振、貝里歐斯(Jose Berrios)，藍鳥新賽季的先發輪值會相當可怕。

高斯曼本季是巨人勝投王，33場出賽繳出14勝6敗，192局飆出227次三振，自責分率2.81，每局被上壘率1.04，去年他於巨人12場出賽拿下3勝3敗自責分率3.62的成績，獲得巨人續約，今年則沒有讓球隊失望，還首次闖進明星賽。

高斯曼2013年被金鶯選上，但表現都不算太穩定，生涯至今64勝72敗、1161次三振，自責分率4.02，離開金鶯後還到了勇士、紅人，接著才到巨人效力，到紅人還一度轉為後援投手，當年出賽15場投22.1局，拿下0勝2敗，自責分率4.03，並沒有拿下救援成功。

而高斯曼被簽走後，自由市場大咖投手還剩藍鳥羅比雷、道奇強投薛爾瑟(Max Scherzer)、史卓曼(Marcus Stroman)、羅棟(Carlos Rodon)、柯蕭(Clayton Kershaw)等人，據美媒報導薛爾瑟很有可能前進大都會，史卓曼可能不會留隊，柯蕭則與遊騎兵有頻繁接觸。