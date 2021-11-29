爆發財務危機的中國地產開發商花樣年10日剛恢復在港股交易，不料今天再傳出暫停交易，可能與財務問題有關。同時，報導指花樣年近日轉讓兩個項目股權，變現以減輕債務壓力。

根據財聯社、香港經濟日報報導，房地產開發商花樣年和旗下物業公司彩生活今日開市前宣布暫停交易，理由是將發布有關公司的重要訊息。外界猜測與財務問題有關。

今年9月間，花樣年因未能如期支付到期的票據，因此暫停交易1個多月，直到本月10日才恢復交易。然而恢復交易不到3週，再度暫停交易，引起市場關注，對於花樣年的財務情形仍抱持懷疑。

報導指出，面對財務缺口，花樣年持續變賣現有資產。近日花樣年旗下的子公司已陸續轉讓北京的國祥府22.5%股權、國祥雲著22.5%股權。花樣年表示此舉有助公司減債、減輕償付壓力，並補充流動性。

花樣年強調，減債工作「有條不紊地推進」，並採取措施緩解流動資金問題，未來不排除其他專案作類似安排。

據報導，北京的兩項專案並非個案，在此之前，花樣年已將寧波的鳴翠東著專案，轉讓給建安投資控股集團有限公司。

花樣年上週因未償還一筆本金1.49億美元（約新台幣41億元）貸款融資，作為擔保人的子公司香港花樣年被申請清算。對此，花樣年表示，清算會對海外債權人造成重大傷害，為維護絕大多數債權人利益，將依法依規進行抗辯，同時與相關債權人持續密切溝通，以期儘快達成共識。（編輯：周慧盈）1101129