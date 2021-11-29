新加坡與馬來西亞在暌違近兩年後，今天終於放寬兩國間這道全球最繁忙陸地邊界之一的旅行限制，允許部分已接種COVID-19疫苗的人士入境免隔離。

在疫情爆發前，每天約有30萬人從馬來西亞通勤至鄰近的新加坡，從事大眾運輸和電子製造等各領域工作。

但大多數旅行在去年3月嘎然而止，導致許多通勤族與在新加坡的馬來西亞人被困在新加坡，因為他們必須留在這裡繼續工作。

從今天開始，已接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的新加坡和馬來西亞公民，或持有永久居留身分和工作許可證者，不用接受隔離即可跨越兩國間長約一公里的堤道。

馬來西亞首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）今天也將首度以首相身分出訪新加坡。

依此計畫，將從新加坡搭乘首班巴士回到馬來西亞的尤妮絲（Eunice Teoh）告訴法新社：「我很高興，終於能在兩年後回去探視我的家人。」

從事金融業、28歲的尤妮絲預計前往彭亨州（Pahang）。她說：「我確實有點緊張，因為這是第一批。我不確定會發生什麼事。」

根據初步規畫，兩國一天各有多達1440人能透過特殊巴士服務跨越邊境，但必須接受篩檢。

官員表示，初步階段針對的是已有一段時間無法見到家人的勞工，之後會擴大至其他族群。

此外，航空旅行限制也在今天鬆綁，已接種疫苗的人可往返兩國主要機場，而不用接受隔離。

在鬆綁限制前，星馬公民和其他部分人士仍可在兩國之間移動，但必須在入境時隔離。

新加坡和馬來西亞疫苗接種率都很高，各為85%和80%。依據全球標準，新加坡疫情不算嚴重，馬來西亞近幾個月則面臨一波Delta變異株引發的嚴重疫情。

較富裕的新加坡人口僅550萬，勞動力向來仰仗馬來西亞人；而馬來西亞民眾前往新加坡工作的薪資也優於母國。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1101129