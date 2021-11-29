身家百億的澳門賭場大亨周焯華（洗米華），日前因在大陸開賭場遭逮捕，他最為人津津樂道的三角戀情也再次浮上檯面，他長年周旋在正宮陳慧玲以及小三Mandy Lieu（劉碧麗）之間，近年來終於回歸家庭，網友也發現出事前，陳慧玲就曾在IG發文疑似暗示此事。

浙江省溫州市公安局日前大動作對開設賭場案立案偵查，立刻查獲周焯華及其餘10人，27日大批警力到現場逮人，周焯華一行人被戴上黑頭套，雙手被手銬銬住，警方也尋獲犯案用電腦、伺服器、手機、USB，以及現金300萬澳幣（約台幣1000萬），消息一出震驚兩岸三地。

澳門賭場大亨周焯華（洗米華）遭逮捕。(圖/翻攝自微博)

在周焯華遭捕前一天，陳慧玲才在IG發文說道：「最討厭的就是男人們，總說女人不講道理！女人不講道理是天經地義的，女人不講道理才是永恆不變的道理。男人這麼喜歡講道理可以找男人約會，兩個男人慢慢說到老」，當時不少網友都獻上關心，現在看到似乎意有所指。

事發後，澳門警方表示，周焯華一行人不會移送到大陸審判，會按照澳門的法律進行審判，目前已經移送檢察院偵辦，相關人士也透露，確實架設海外賭博平台以及電投犯罪活動，但有關非法資金流向及「貴賓廳」相關問題都拒絕回答。